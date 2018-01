Japán középső részén kedden kitört a Kuszacu-Sirane vulkán, a közelben lévő síparadicsomra izzó kődarabokat dobálva. A Fülöp-szigeteken lévő Mayon vulkán hétfőn tört ki, de a szakértők szerint a hangos morajlásokból, az egyre hevesebben feltörő forró gázokból és a hegy oldalán nagy sebességgel leömlő lávafolyamból következtetve arra figyelmeztettek, hogy újabb heves vulkánkitörés lehet.

Intense lava fountains shot like fireworks up to 700 metres into the air above Mayon volcano a day after authorities warned of an imminent explosive eruption https://t.co/fT4CERWjxu pic.twitter.com/qd4KuISKX3