Öt elefánt elpusztult, amikor az indiai Silcharba tartó éjszakai vonat a figyelmeztetések ellenére nem lassított, és egy erdős részen a síneken áthaladó elefántcsordába hajtott szombat éjjel.

A helyiek fényjelzéssel próbálták jelezni a vonatvezetőnek a veszélyt, de a vonat tízperces késésben volt, ezért jóval a megengedett 30 kilométer per órás sebesség felett haladt. A felnőtt elefántok a szemtanúk szerint saját testükkel próbálták védeni a kicsiket. Két elefántborjú, és három felnőtt elefánt halt meg a balesetben, az éjszakai vonat tizennégy utasának nem lett baja.

A vonatgázolásos elefánthalálok száma Indiában a legmagasabb. Az elmúlt húsz évben több száz halt meg vonatsínek menti élelemkeresés közben.

(via The New York Times)