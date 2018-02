Tavaly októberben még csak a 480 eurós (ez nagyjából 149 200 forint) ígéretről írtunk, amit Robert Fico miniszterelnök akkoriban jelentett be, azonban most az Új Szó arról ír, hogy Fico 2019 utánra már 600 eurós minimálbért (kb. 187 ezer forint) ígért be. Ez a jelenleg nagyjából 1000 euró (312 ezer forint) körüli szlovák átlagbér hatvan százaléka lenne. A munkaadók a cikk szerint teljesen eléggé ki voltak akadva már az első emeléstől is, a 600 eurós tervről a Munkaadók Szervezeteinek Szövetsége (AZZZ) viszont egyelőre nem akart véleményt mondani a tervről. (Új Szó)