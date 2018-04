Két nap múlva, április 19-én nyílik Nemes Anita kiállítása Budán, a Várban, a Magdolna-toronyban. A grafikusnak eddig leginkább csak a kifestőiről esett szó nálunk (Budapestről, a Barangoló Nemzeti Galériáról, most pedig legutóbb a Kiscelli Múzeumról), pedig van egy csomó "felnőtt képe is", vagy hogy kell ezt szépen művtörisen mondani.

A stílusa ugyan pont ugyanaz a vonalbűvészet, rengeteg szellemes megoldással, amit a gyerekkönyvekből ismerünk, de itt-ott azért megjelennek újdonságok is. Például a város árnyoldala. Ide viszont egy kifejezetten vidám, és szeretni való képet választottam illusztrációnak, ha már kaptunk néhányat az új kiállítás, eddig máshol még nem publikált anyagából. (Oké, ha nagyon akarom, láthatok benne mélységet is, de most nem akarok.)

Nagyon bírom, hogy egyetlen görbe vonallal meg lehet idézni a város valamelyik ikonikus épületét, szobrát vagy helyszínét, pedig látszólag csak úgy össze-vissza fel vannak dobálva a papírra a Zsinagógától a Szabadság-szoborig, vagy épp a Feneketlen-tótól a Bábszínházig. Közben meg csodálatos rendszerré, egységes szövetté állnak össze. Ráadásul az első felületes végigpásztázás után megelevenedik az egész, és kiderül, hogy nem csak a hardverről van szó, hanem a benne lakó emberekről és, a város életéről.

Az esemény csütörtökön este hétkor kezdődik a Magdolna-toronyban, komoly Urbanista jelenléttel. Már csak a helyszín miatt is érdemes eljönni, további tudnivalók itt. Ja, és akit a Barangolós sorozat érdekel, az pénteken a Millenárison találkozhat a könyvekkel.