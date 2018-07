Pontosabban a fura városszerkezetektől. Még szerda este írtam egy posztot egy Missoula nevű montanai városról, amelynek egy belvárosi része nagyon látványosan nem illeszkedik a környezetéhez, teljesen tudatosan úgy tervezték, mintha 45 fokkal elforgatták volna. Kérésemre aztán hasonló számos érdekes városképet kaptam, Wekerletelep, Almássy tér, Barcelona belváros és Palmanova volt a listán. Minisorozatomat még egy különleges pesti teleppel és egy másik USA-beli várossal zárom.

Előbbi Colorado állam 650 ezres fővárosa, Denver, amelynek a városszerkezetében nagyjából ugyanaz látható, mint Missoulában: a raszteres városszerkezet „megtörik” egy helyen, a South Platte folyó közelében.

Vagyis első látásra ezt gondolhatjuk. Valójában azonban nem ez a Five Points, Curtis park és Lodo városrészek alkotta terület tér el a környezetétől, hanem a többi városrész ezektől. Denverben ugyanis ezek a South Platte folyó délkeleti partjának közelében lévő városrészek épültek ki korábban – a folyó medréhez igazodva –, és a későbbi városfejlesztések idején álltak át az észak-keleti irányú raszteres tervezésre. Egyébként angolul beszélők itt olvashatnak róla egy közepesen hosszú írást (a cikket egy magyar katolikus templom is illusztrálja, amúgy a városban magyar református közösség is él.)

Végül jöjjön a Wekerle után egy másik magyar telep: a XVII. kerületi Akadémiaújtelep, amely térszerkezete picit a koósi Wekerlét idézi, de mindenképpen sajátos. A városrész utcái egytől egyig számozottak, pontosabban 500-tól 545-ig, és ahogy a terület közepén, úgy a számsorén is van a tér, az 525. tér. A terület eredetileg a Vigyázó-Podmaniczky család birtokába tartozott, de miután Vigyázó Sándor fia, Ferenc utód nélkül halt meg, minden birtokát és vagyonát az MTA-ra hagyta az 1920-as évek végén (innen a név), amely azt később értékesítette. És még egy érdekesség, köszönhetően Kristóf nevű olvasómnak: az utcák számozását ideiglenesnek szánták, de olyan sokáig nem tudták elnevezni őket, hogy végül a lakók kérték, hogy most már maradjon is így.