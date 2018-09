B. Roland vasárnap délután Szolnok egyik utcáján tolta ezt a bevásárlókocsit, miután kipakolt egy telephelyet. A lopott szerszámgépeket egy szőnyeggel takarta le, de az sajnos nincs a képen.

Fotó: Police.hu

A Police.hu szerint a járőrök megkérdezték tőle, honnan vannak a szerszámok, de többször is ellentmondásba keveredett. Mivel a rendőrök jól ismerik B. Rolandot, nem hittek neki, átkutatták és környéket és megtaláltak a telephelyet is, ahová a redőny felszakításával jutott be. B. Roland most lopás miatt felelhet.