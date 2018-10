Star Wars-rajongók millióinak okozhatott álmatlan éjszakákat, vagy csak fura, megmagyarázhatatlan nyomasztó érzést évtizedeken át, hogy nem tudták pontosan, milyen szaga is lehet egy X-Wing űrhajó pilótafülkéjének, egy vuki bundájának, vagy éppen a szemétprésnek a Halálcsillagon.

Hát ennek most vége.

Elővételben már kaphatók a hivatalos Star Wars illatgyertyák, egy-egy ötdarabos szett a klasszikus trilógia ikonikus illataival. Darabja rongyos 31 euró (kb 10 ezer forint), de aki egy kicsit is ad magára, nyilván a limitált gyűjtői változatot veszi meg 44-ért (kb 14 ezer). Köztük olyan ínyencségekkel, mint a Tauntaun belseje fantázianevű illat, ami ugye a Birodalom visszavág híres jelenetélre utal, amikor Luke a Hoth fagyos éjszakáját a hátasállata belei között tölti, mérsékelt összkomfortban. De jól hangzik még a Jabba palotája, vagy a Megsemmisült Halálcsillag illatgyertya is, nem is beszélve a Sarlacc-verem szagúról, amit így látatlanban nem ajánlunk romantikus vacsora mellé gyertyafényt szolgáltatni. Mondjuk a többit se feltétlenül.

(via Nerdist)