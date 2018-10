Egyelőre csak spanyol nyelven elérhető a Follow JC GO című mobilos játék, viszont állítólag élvezi a Vatikán teljes körű támogatását. JC alatt természetesen Jézus Krisztust kell érteni, ezt csak azért mondom, mert gémer körökben egyébként a rövidítés John Carmack sztárprogramozót szokta jelenteni. A játék egy az egyben a Pokémon GO-ra hajaz, vagyis a valós térképre rajzol ki körénk figurákat, akikhez a fizikai valóságban kell elballagnunk, hogy begyűjthessük őket. Csak ezúttal nem cuki szörnyecskékkel kell harcolni, hanem katolikus szentek kérdéseire válaszolni, hogy pontokat szerezzünk az Úr dicsőségére.

Én ma reggel munkába jövet a Váci úton mintha láttam is volna Szűz Máriát a Duna Pláza előtt, de hát esett az eső, késésben is voltam, meg a parkolóhelyzet is elég gáz arrafelé, szóval nem mentem oda hozzá beszélgetni, lelki üdvösség ide, hiscore-lista oda. De ön simán megteheti, iPhone-okra itt, androidos készülékekre itt tölthető le az app. Trailer is van: