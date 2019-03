A 2014-es eurovíziós dalfesztivál nyertese, az osztrák Conchita Wurst nemcsak énekhangja hanem külseje miatt is beleégett az ember agyába, hiszen nagyestélyi ruhája és hosszú, barna fürtjei mellé szakálla volt, nem is akármilyen. Wurst, aki egyébként Tom Neuwirth énekes alteregója, és mint kiderült, egy remekül felépített kampány része volt, mely a transzneműek és úgy egyébként az LGBT közösség tagjainak kirekesztésére hívta fel a figyelmet. A szakállas nőt Neuwirth 2017-ben visszavonultatta, idén pedig kijött a lent látható, férfias arcú, de sminkelt figura, akinek új nevet még nem adott, így továbbra is a Conchita brand alatt fut tovább. A nóta tipikus sláger, semmi extra.