Werner Herzog az Associated Press videójában beszélt arról, hogy habár az új Star Wars sorozat szereplője lesz, még sosem látott egy filmet sem az eredeti szériából, írja a CBR.

A Nosferatu: Az éjszaka fantomja, vagy például A grizzlyember című filmek rendezője lesz az egyik szereplője az új Star Wars-sorozatnak, a The Mandaloriannek. Herzog azt mondta, Star Wars-filmeket még nem, viszont előzeteseket már látott. A rendező mellesleg gonosz karaktert fog alakítani a sorozatban.

A The Mandalorian időben a Jedi visszatér után játszódik Pedro Pascal főszereplésével. Az első részt Dave Filoni rendezi, akinek a Star Wars filmeket kiegészítő animációs sorozatokat is köszönhetjük, de a készítők között szerepel az első két Vasember filmet rendező Jon Favreau is.

A sorozat amerikai megjelenése idén novemberre várható és a Disney új streaming felületén, a Disney+-on fog megjelenni. A Disney+ többi sorozatáról és a felületről részletesen itt írtunk.