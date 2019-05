A rendőrség oldalára két halálos baleset, egy szociodráma és a napi migránsstatisztika közé néha elrejtenek szívet melengető sztorikat is. Most például arról osztottak meg fotókat, hogyan mentettek meg a napokban Szegeden két állatot is.

4 Galéria: Megrémült négylábút és kis pelyhest mentettek Szegeden Fotó: Police.hu

Először múlt csütörtökön egy ereszcsatornába szorult nyesthez hívták őket segítségül. Mint írják,

a rendőrök szétszerelték a csatornát összetartó bilincseket, majd kiszabadították a megrémült négylábút. Ezután egy közeli fás-bokros területen szabadon engedték.

Három nappal később egy árva bagolyfióka miatt riasztották a rendőröket.