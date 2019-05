A brit miniszterelnöki rezidencia főegerésze, Larry pénteken is megnézte, hogy minden rendben van-e Downing Streeten, ám nem élvezhette túl sokáig a friss levegőt, ugyanis elő kellett készíteni a terepet Theresa May lemondáshoz. Ezzel a jelenettel a kisállat lett a Twitter egyik sztárja átmenetileg.

Követelem, hogy hozzák ki Larryt, a macskát

- írta a Twitter-felhasználó, aki hozzátette, szívesen látná a kisállatot May utódjaként.

Jobb ez így, May amilyen szerencsés, még felbukott volna benne, amikor kijön az ajtón

- jegyezte meg Dan Hodges, politikai kommentátor.

Fotó: Twitter / @imrichardmorris

A 15 perc hírnév azonban nemcsak neki járt, hanem annak a fiatalembernek is, aki Theresa May beszéde előtt segített ellenőrizni, hogy minden a helyén van-e. A közösségi oldalon természetesen arra is bőven érkezett javaslat, hogy a Helyes Pódiumos Fiú legyen az új miniszterelnök.