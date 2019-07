A 93 éves angol királynő meglátogatta a Nemzeti Botanikai Intézetet Cambridge közelében, amely idén ünnepli alapításának 100. évfordulóját. Az intézet elnöke segíteni akart a királynőnek, hogy elültessen egy fát, de II. Erzsébet azt mondta, nem kér a segítségből, még mindig tökéletesen képes rá.

