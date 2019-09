Június 13-án közös turnéra indul a Green Day, a Fall Out Boy és a Weezer. A szerényen csak The Hella Mega Tour nevet kapó koncertsorozat 2020-ban olyan európai országokat érint majd, mint Franciaország, Belgium, Hollandia, Skócia és Anglia. Magyarország nem szerepel a helyszínek között, Ausztria viszont igen, így nem kell annyira sokat utazni, ha valaki kíváncsi erre a retró őrületre.

Bár a közönség elsősorban a régi dalok miatt érkezik majd a koncertre, mindhárom zenekar új számokkal és albummal is készül a turnéra. A Green Day Father Of All… című dala már meg is jelent, a 13. albumra pedig februárig kell várni. A Fall Out Boy új dala a Dear Future Self (Hands Up) a november 15-én érkező új albumot készíti elő, míg a Weezer 2020 májusára ígéri a következő albumot.

A Hella Mega Tour alkalmából készült egy deepfake videó is, ahol a zenekarok frontembereinek arcát az A híres Ron Burgundy legendája című film egyik jelenetére varázsolták rá.