A Tennessee államban található Gatlinburg egyik turistacsalogató látványossága a több mint 200 méter hosszú SkyBridge híd, ami közel 42 méter magasan húzódik az egyik völgy felett, és aminek közepén három üvegpanelt helyeztek el, hogy a bátrabbak lenézhessenek a mélységbe. A hídon természetesen több szabályt is be kell tartani, nem szabad ugrálni, rohangálni, és mint kiderült csúszkálni se. Pár nappal ezelőtt a SkyLift Park egyik látogatója megpróbálkozott ezzel a mutatvánnyal, és meg is repedt alatta az üveg.

A hivatalos közlemény szerint a ruházatán található fémtárgy miatt pattanhatott el a felső védőréteg. Hozzátették, szerencsére senki nem sérült meg, és a repedések miatt egyébként sem volt senkinek sem veszélyben az élete. A sérült panelt mindenestre kicserélték, és keddtől újra járható volt a híd, írja a CNN.