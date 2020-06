Ne is húzzuk az időt, a győztes a Master of Puppets, amelyet most jól hallgassunk is meg együtt, mielőtt továbbmennénk:

A közönségszavazás győztesét a hivatalos Instagram-oldalán jelentette be a Metallica. A megmérettetés egyenes kieséses rendszerben zajlott egy hónapon át, a bejegyzés szerint az azonos című 1986-os albumon megjelent győztes dal olyan számokat ejtett ki a verseny során, mint a Dyers Eve, az Atlas, a Rise!, a Ride The Lightning, a Sad But True, a Fade To Black és végül a döntőben a One.

A banda tagjai egyébként áprilisban azt mondták, kihasználják a koronavírus-járvány miatt bevezetett kijárási korlátozásokat, és az extra időnek köszönhetően már javában készült az új albumuk.