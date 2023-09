A jelek szerint már nem is próbálják leplezni kapcsolatukat.

Igaznak bizonyultak a pletykák, újra foglalt Rami Malek szíve. Az Oscar-díjas színész a nyár elején szakított Lucy Boynton angol színésznővel, ám a jelek szerint nem szomorkodott sokáig, új kedvese pedig nem más, mint Emma Corrin, szintén brit színésznő, akit a legtöbben A korona című sorozat fiatal Diana hercegnéjeként ismerhetnek.

Kettejük románcáról már július óta cikkezett az angol bulvársajtó, miután többször is látták randevú közben őket, csütörtökön azonban minden kérdőjel helyére pont került, egy londoni parkban vívott csókcsatáikról ugyanis több fotót is megszerzett a Daily Mail. A kutyát sétáltató pár a szemtanúk szerint nem is próbált diszkrét vagy visszafogott lenni, mindketten boldognak és nagyon szerelmesnek tűntek.

„Nagyon szenvedélyesek voltak, folyamatosan a másik szemébe néztek. Csókolóztak, és nem úgy tűnt, mintha érdekelte volna őket, hogy ezt ki látja” – idézte az egyik forrást a lap.