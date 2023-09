November végén visszatérnek a zöld melegítős játékosok, na meg persze a pink katonák.

Fotó: youtube

Premierdátumot és egy rövid, de annál hatásosabb kedvcsinálót kapott a Squid Game-The Challenge című új netflixes valóságshow.

A műsorban (akárcsak az inspirációul szolgáló eredeti, dél-koreai sikersorozatban) népszerű gyerekjátékok "felnőtt" verziójában kell bizonyítania 456 vállalkozó szellemű versenyzőnek, méghozzá a reality-történelem valaha volt legnagyobb főnyereményéért, 4,56 millió dollárért (közel 1,7 milliárd forint).

Bár ezúttal valószínűleg senkinek sem forog majd kockán az élete, veszélyes helyzeteket azért így is tartogathat bőven a show, amely szinte minden elemében lemásolta a forrást: a termek, a színes lépcsők, a pink katonák de még a játékosok egyenruhája is ismerős lehet a nézőknek, ahogy a legtöbb feladat is. Emellett újdonságokat is tartogat a SG - The Challenge, ilyen például a rövid bevágás erejéig látható klasszikus torpedó játék.

A sorozat november 22.-én érkezik a streamingszolgálttó kínálatába.