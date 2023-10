Családi fotókat mutatott a műsorvezető.

Ördög Nórát szombat este kislánya és kisfia, Mici és Vencel is elkísérte a Dancing with the Stars második adásának felvételére, ahol ezúttal is zsűritagként láthatjuk a műsorvezetőt. A táncos show forgatási szünetében fotók is készültek róluk, ezeket most Instagram-oldalán osztotta meg a tévés.

Követői nem győztek ámulni, milyen nagyot nőttek a gyerekek, akik láthatóan már otthonosan érzik magukat a stúdióban.

„Csoda szépek vagytok!” – szólt hozzá a bejegyzéshez Köllő Babett is.