Jó hír a rajongóknak.

Egyre biztatóbb hírek érkeznek A Grincs című vígjáték folytatásáról, amit több mint két évtizede mutattak be a mozikban Jim Carrey főszereplésével. A projekt előkészületeit a Universal Pictures stúdió ugyan még hivatalosan nem jelentette be, de egybehangzó lapértesülések alapján rövidesen erre is sor kerülhet.

Az azóta karácsonyi filmklasszikussá vált alkotás eredetileg Dr. Seuss képregényadaptációján alapult, amelyben a Grincs megpróbálja tönkretenni Kikfalva lakóinak karácsonyát azzal, hogy az éjszaka közepén ellopja az ajándékokat és az ünnep kellékeit. Amikor viszont a kisváros lakói karácsony reggelén mégis összegyűlnek, majd együtt énekelnek, a zöld bundás mogorvaság rájön, hogy a karácsony nem az ajándékokról és a finomságokról szól, hanem az együtt ünneplés öröméről.

A 61 éves színész-komikus a Daily Mail értesülései szerint újra hajlandóságot mutat, hogy visszatérjen az ikonikus karakter bőrébe bújva, közel 23 évvel a Ron Howard által rendezett első rész után. Magáról a történetéről sokat még nem lehet tudni, de az biztos, hogy rendkívül eredeti ötlettel kellett előállnia a készítőknek, hogy meggyőzzék Carreyt, aki híresen viszolyog a folytatásoktól.

Ezeket a legtöbbször csak üzleti szempontból látom megtérülőnek. Legalábbis abban a kettőben, amikben én játszottam, azok olyan karakterek voltak, akiket szívesen alakítottam, de egy ponton túl így is szinte papagájként ismételgettem önmagam.

– nyilatkozta korábban a színész.