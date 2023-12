A végeredményt már ismerjük.

Októbertől decemberig valósággal letarolta Magyarországot a Sztárbox-láz, az RTL bokszgálája rengeteg nézőt ültetett a képernyők elé. Bár a műsor végeredményével egy hete mindenki tisztában van – ha lemaradt volna a szuperdöntőről, akkor kattintson ide –, arról azonban feltehetően már kevesebben tudnak, mi történt a kulisszák mögött a versenysorozat közben.

Az RTL egy werkfilmet is készített a bokszversenyről, melyben a műsor alkotói mesélik el, hogy mi motiválta őket, és mit jelentett számukra a Sztárbox, hogy miként formálódott 2023-ra ez az eredetileg egyestés show nagyszabású sporteseménnyé, melynek során a hazai celebvilág krémje egy teljesen új arcát mutathatta meg.

Ez már nem show-műsor, hanem harc, küzdelem, háború. Ez már maga a boksz. [...] Azt hiszem, hogy lényegesen többet kapott a Sztárboxtól mind az RTL, mind a közönség, mint amit bárki gondolt volna

– foglalta össze a műsor supervisora, Kovács Kokó István a 16 perces werkfilmben, melyet alább tekinthet meg. Többek között az is kiderült, hogy a sportcsarnokban minden egyes hétvégén be kellett építeni a díszletet, hétköznap más rendezvények, események miatt oda nem is mehettek.