Egy vállalat szokatlan piaci rést talált, olyan kutyák számára készült tévét forgalmaz, ami különösen a napközben egyedül maradt kedvencek számára teszi szórakoztatóbbá a mindennapokat.

A Dogsplay elnevezésű készülék videóhívóként is funkcionál, így a gazdik a munkából vagy egy bevásárlásból is haza telefonálhatnak, hogy köszönjenek a kedvencüknek. Annak érdekében, hogy ez az idő a lehető legszórakoztatóbb legyen, a készüléket a kutyák világlátásához hangolták, amely értelemszerűen eltér az emberétől. A készítők szerint a négylábúak nem képesek megkülönböztetni a mozgó tárgyak részleteit, és nem látják a piros vagy a zöld színt, valamint nehezen azonosítják be a dolgokat nagy távolságból.

A dél-koreai tervezésű és gyártású termék úgynevezett „kutyaszűrő technológiát” használ, amely korrigálja az alacsony felbontású képeket és stabilizálja a képkocka sebességét, így optimalizálva az ebek számára a nézési élményt. A platformhoz különböző műfajok is tartoznak, amelyek letöltésével a kedvencek egy gombnyomással szórakoztathatók.