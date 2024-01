Nincs több magányos utazás Jákob Zoltán számára! Az üzletember, ahogy azt tudni lehet, előszeretettel járja be a világot, most pedig új útitársra is lelt: kiskutyája, Lini megkapta a házikedvenc-útlevelét, így már nincs akadálya annak, hogy a négylábú elkísérje gazdáját egy-egy vakációra.

Erről Instagram oldalán, egy videóban számolt be a Nagy Ő, aki fel is köszöntötte féléves törpeuszkárját.

„Boldog féléveset! Vau! Tudsz már beszélni?” – kérdezte Jákob Linitől, aki követői szívét is gyorsan elrabolta.