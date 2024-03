Egy extrém képet is csatolt posztjához.

Fésűs Nelly alaposan megviccelte Instagram követőit, ugyanis egy drámai hangvételű, hosszú üzenettel jelentkezett be hozzájuk a minap:

Igen! A hír igaz. VÉGE!!!! Nehezen indult a kapcsolatunk. Azt gondoltam az idő mindent megold, de nem. Nem tudtam azonosulni az érzéseivel. Nekem túl hideg túl fagyos... Így meg kellett hoznom egy nehéz döntést. Tudom, hogy az életem része marad ezen nem tudok változtatni, de most egy ideig hallani sem akarok róla! És az is igaz, hogy a helyét átvette valaki más aki számomra az igazi és örök szerelem. És mindenkitől elnézést kérek, hogy itt osztom meg de azt gondoltam jogotok van tudni. Tőled is amiért pellengérre állítottalak de ez ki kívánkozott belőlem.

A félreérthető szöveget olvasva persze rajongói elsőre azt hitték, véget ért a színésznő és Vajtó Lajos kapcsolata, de szerencsére erről szó sincs, hiszen utolsó soraiból kiderül, kinek is címezte azokat Fésűs.

„Búcsúzom tőled. Viszlát tél.”



Fésűs humoros posztjához egy szokatlanul extrémre filterezett szelfit is csatolt, néhányan tehát sejthették, valószínűleg nem ennek kíséretében jelenti be válását – mindenesetre bejegyzésére végére érve követői is jót derültek.

„Valahol mindannyian hasonló rajongásra vágyunk és pont ilyen vicces, vidám kapcsolatra mint a tiétek” – fogalmazott egy hozzászóló.