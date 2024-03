Humoros videót osztottak meg.

Ahogy azt az Indexen is követhették, hazai idő szerint hétfő hajnalban lezajlott a 96. Oscar-gála, amely idén is tartogatott váratlan fordulatokat és meglepő szituációkat, sőt, ismét magyar sikernek is örülhettünk.

Az amerikai filmakadémia által szervezett 2024-es Oscar-díj-átadón úgy tűnik, Bödőcs Tiborékat is megihlette, mivel arra reflektálva a humorista YouTube-csatornáján megosztott egy videót. Ebben az idei műsorból láthatunk ügyesen összeollózott jeleneteket, és azt, ahogy Thuróczy Szabolcs átvesz egy aranyszobrocskát, amely elismeréshez aztán egy igazán emlékezetes köszönőbeszédet is mond. Íme: