Torontóból jelentkezett be a Tények Plusz műsorába Polyák Lilla és Gömöri András Máté, akik új, kanadai életükről meséltek.

„Folyamatosan jönnek azok a visszajelzések, amelyek megerősítenek abban, hogy jó úton járok, járunk” – kezdte a színész, aki hamarosan végez egyetemi képzése első évével.

„Rengeteg új barátra tettünk szert már most, nagyon-nagyon mozgalmas a társasági életünk” – folytatta kedvese, hozzátéve: már munkába is állt kint, ráadásul egy álmát is sikerült valóra váltania ezzel.

A tanítás az, amit már nagyon régóta el akartam kezdeni, és csak egy pár tanítványra van időm, de ez pont tökéletes most. Kicsit szeretnék átadni abból, amit az elmúlt 25 évben csináltam.

Polyák emellett koncertezik is, illetve egy új projektbe is belevágott, bár erről egyelőre nem árulhatott el többet. Persze nem tagadják, a honvágy őket sem kíméli, a családtagok és a magyaros ételek mellett azért anyanyelvi színjátszás is pótolhatatlan a maga nemében.

„Magyarul játszani, vagy magyarul zenés színházat csinálni, az egy teljesen különleges világ. Egy másik dolog. Az nekem tud hiányozni néha, de van bőven most mivel elfoglalni magunkat”.

„Annyi felhalmozott élmény van az elmúlt 20-25 évből, hogy tudok ilyenkor pihenőüzemmódon működni, és azoknak örülni, amik vannak. Biztos vagyok benne, hogy nem húztuk még le a rolót” – vette át a szót a kétgyermekes családanya, szavait pedig férje is igazolta.

„Nyáron mindenképpen megyünk haza, készülünk egy kis meglepetéssel. Annak a részletei még kidolgozás alatt vannak, de mindenképp szeretnénk találkozni majd közönséggel is.”