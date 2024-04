Rácz Jenő és felesége, Rácz-Gyuricza Dóra pár napra maguk mögött hagyták az országot, hogy Cipruson pihenhessék ki fáradalmaikat. A házaspár közös kislányukat, Kamillát is magukkal vitték, aki két héttel ezelőtt töltötte be a második életévét. Persze nem felejtkeztek el a követőikről sem, ezért számos fotót posztoltak a közösségi médiára a csodás útjukról. Hazatérve a sztárséf felesége egy hosszabb Instagram-bélyegzést is szentelt arra, hogy megossza a tapasztalatait az álomnyaralásukról.

„Ciprus ismét csodás volt. 2,5 óra repülőút simán kibírható, április végétől pedig már abszolút strand idő. Sokan kérdeztétek, hogy miért vagyunk akkor egy-két képen pulcsiban. Mikor lemegy a nap, vacsoraidőben a tengerparton, azért elég szeles az idő. De napközben 50 faktoros napvédővel csoki barnák lettünk. A medence és a tenger még igen hűvös, de a gyerekeket egy kicsit sem zavarta bárhol is voltunk. Mindenhol sok-sok cica és napsütés. Ha nyaraláshoz kerestek desztinációt, szívből ajánlom.” – számolt az útjukról Gyuricza a posztjában.