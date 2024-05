Noha a Bachelor – A Nagy Ő című párkereső realityben több nő is küzdött a szívéért, egy évvel a forgatás után sem találja a szerelmet Jákob Zoltán. A körmöskirálynak is becézett milliárdos ember a műsor óta is randizott: két hölgy is felkeltette az érdeklődését, ám egyikükkel sem tudott elmélyülni a dolog, de nem adja fel, továbbra is keresi az igazit.

Továbbra is szeretném, hogy legyen egy párom, és szívesen ismerkedem is. Észrevettem, hogy amióta lement a műsor, sokkal nyitottabbak felém a hölgyek, mert ők is látták, hogy nem egy felszínes fickó vagyok, akinek csak a külső számít. Én elsősorban a belső értékeket nézem, hogy a hölgy mennyire vidám, temperamentumos, és látom-e a szemében azt a tüzet, amivel el lehet engem varázsolni

– árulta el a Blikknek Jákob, aki néhány Nagy Ő-s lánnyal is tartja a kapcsolatot, de nem mer feléjük közeledni, mert nem akar nekik csalódást okozni.

„Edinával és Virággal szoktam pár szót váltani, illetve szerveztek egy bográcsozást, ahol ott volt Erika és Nati is. Ott éreztem azért fellángolást, hiszen valamennyiükkel a villában el tudtam volna képzelni akár egy kapcsolatot is. Aztán viszont eszembe jutott, hogy okkal váltam akkor el tőlük. Ugyanakkor nagyon jó volt őket újra látni, egyikükkel utána megbeszéltük, hogy még összefutunk, de aztán mindig elmaradt. Abból a szempontból nem bánom, mert van bennem félelem azzal kapcsolatban, hogy a lányok ezt nem csupán barátkozásnak vennék, én pedig nem akarok nekik ismét csalódást okozni. Már túl nagy lenne a tét.”