A minap ünnepelte első születésnapját a Madame Tussauds Budapest, ahová e különleges évforduló apropójából a pankrátorból lett hollywoodi filmcsillag, Dwayne Johnson viaszfiguráját is kiállították. A szülinapi VIP eseményre Kiszel Tünde és lánya, Hunyadi Donatella is meghívást kapott, akik több fotót is megosztottak a közösségi oldalakon.

A naptárdíva Brad Pitt-tel, Sissivel, Lady Gagával, Palvin Barbarával, Karády Katalinnal, Hosszú Katinkával, Zámbó Jimmyvel és Puskás Öcsivel is csinált közös képet, pontosabban azok viaszmásával.

Kiszel Tünde egy TikTok-videóval is meglepte rajongóit.