Borsódzott a hátam, amikor mentünk fel a Kékesre

A Tour de France-győztes csapata a magyar körversenyre is eljött. A csapatban már magyar bringás is teker.

A vasárnap zárult 40. Tour de Hongrie bőven felülmúlta a várakozásokat magyar eredményességet tekintve, hiszen két kerékpárosunk, Dina Márton és Valter Attila is ott volt az összetett dobogón. A főszervező, Eisenkrammer Károly szerint is ez írt felül mindent, de látni kell, hogy sok területen fejlődtek.

„A tavalyi évhez képest előreléptünk. A mezőny úgy másfélszer erősebb volt, és ennyivel volt nagyobb a médiamegjelenésünk, a Tour de Hongrie élő adásban volt az Eurosporton, egy francia és egy izraeli tévén, és közel kétszáz országban lehetett felvételről követni a versenyt. A rajtnál Giro d'Italián és Tour de France-on szakaszt nyerő csapatok voltak. De mindezt háttérbe szorítják a magyar sikerek" – mondta Eisenkrammer.

„Amikor Lovassy Krisztián centikkel nyerve átgurult a tiszafüredi célvonalon, azt hittem, ez lesz a verseny csúcspontja magyar szempontból. Titkon reménykedtünk egy jó magyar helyezésben a Kékestetőn, de ahogyan Dina Márton és Valter Attila feljött ott a hegyen az egészen elképesztő volt. Mindenki arra fogadott, hogy a háromszoros olasz bajnok Giovanni Visconit majd leiskolázza a mezőnyt az emelkedőn. Még mi is beszélgettünk arról, hogy milyen jót tenne a verseny kommunikációjának, ha egy ilyen nagy nevű ember nyerné a királyszakaszt. Ehhez képest Viscontinak adott Dina és Valter 27 másodpercet, ezek a fiúk fantasztikusak.

Sokkal több van ezekben a magyar fiúkban, mint eddig sejtettük. Ha megkapják a lehetőséget, jó csapatba kerülnek, érzik azt, hogy megbecsülik, akkor ezt tudják.

A főszervező szerint áttörés volt az idei év, jobban odafigyelnek már rájuk itthon is. Eisenkrammer ezt annak tulajdonítja, hogy több médium melléjük állt, "szinte a csapból is a magyar Tour folyt". Úgy érzi, a magyar kerékpársport megítélése is javult. A mezőny előtt autózva ő is meglepődött néhányszor, milyen sokan kíváncsiak rájuk.

„Csak megyünk az országúton, és a faluban kint van ötszáz gyerek. Kiérünk Balassagyarmatról, és kirakják egy élőképben Rózsa Balázs vezetéknevét a szántóföldön, és átnevezik a várost Balázskagyarmatra. Voltak, akik nagyon készültek ránk. Nekünk is jelzés, hogy jobban kell foglalkoznunk azokkal a településekkel, ahol ennyire szívesen fogadnak minket. Az első szakasz meghatározta az egész verseny hangulatát. Aki hétköznap szabadságot vesz ki, hogy eljöjjön a Pilisbe, az hétvégén Kékestetőre is eljön. Ez be is jött.

Amikor a Kékesre mentünk fel, remegtem, hogy mi fog minket várni. Már Mátraháza után az első kanyarban sokan álltak út mellett, akkor mondtam, hú, mi lesz itt fönt. Borsódzik a hátam, akkora élmény volt fölmenni a mezőny előtt, és aztán Fehérváron is nagy tömeg volt.

Féltem is, hogy a hangulattól kicsit megőrül a mezőny, és emiatt bukás lesz. "

Eisenkrammerék már az idei verseny közben elkezdtek gondolkodni a következő Tour de Hongrie-n, találtak már pár dolgot, amiben még tudnak fejlődni. „Az esemény csak hatalmas összefogással tud működni, nem egy kerékpárverseny-szervező lázálmaként. Óriási köszönetet kell mondanom a szervezőcsapatnak, kollégáimnak, azoknak, akiknek köszönhetjük a képi megjelenést a médiában. Az operatőrök és a fotósok órákat ültek a motoron a kánikulában, élükön Vanik Zolival, aki Tour de Hongrie-győztes is volt."

A főszervező szerint k öszönet jár a Princzinger Péter vezette kerékpárszövetségnek, "nélkülük nem tudnánk ezt a hatalmas médiastábot mozgatni". És kimelelte Révész Máriusz kormánybiztost, aki "négy éve mellé állt a magyar körversenynek, és arra biztatta a parlamenti képviselőket, hogy a Tour de Hongrie-t érezzék magukénak."