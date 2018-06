A világbajnokság 9. napja

Elég sok pletyka kezdett el terjedni az argentinokkal kapcsolatban a csütörtöki megalázó vereség után, a legtöbb pedig lényegében arról szól, hogy Sampaoli teljesen alkalmatlan az edzői posztra. A legfontosabb nyilvánvalóan az, hogy

a játékosok azt kérték, hogy még a Nigéria elleni meccs előtt távolítsák el Sampaolit.

Ez persze valószínűleg nem fog megtörténni, a kapitánynak öt évre szól a szerződése, a 2019-es Copa America után lehet kirúgni, ha előtte szeretnének megválni tőle, azt csak 20 millió dollár fejében teheti meg a szövetség.

Mondjuk ezzel a teljesítménnyel egyáltalán nem biztos, hogy inkább kifizetik az összeget, minthogy tovább tűrjék, ahogy ízekre szedi a csapatot a média (meg a vb-csoport többi tagja).

Emellett egyébként felmerült az is, hogy Biglia, Banega, Agüero és Di María is visszavonul a válogatottságtól a vb után, sőt, Messitől is erre lehet számítani. Ha ez mind tényleg bekövetkezik, akkor az argentinok hirtelen elég rossz helyzetbe kerülnek, de persze valószínűleg sok függ attól, hogy továbbjutnak-e végül a csoportból.