Kevesebb mint két hét múlva végleg a hátunk mögött hagyjuk 2023-at, ami technológiai szempontból talán az elmúlt évek egyik legizgalmasabbja volt. Már az év első napjától kezdve tarolt a mesterséges intelligencia, mindenki számára hozzáférhetővé vált a ChatGPT, a Bing AI és társaik. Mindezek mellett azonban mobilos fronton sem lazsáltak a gyártók: a Samsung februárban szó szerint ránk rúgta az ajtót a Galaxy S23-as telefonokkal, de ahogy az várható volt, a Honor, a Huawei, a Xiaomi, az Asus, a Motorola és persze az Apple is új készülékekkel állt elő.

Alábbi cikkünkben azt gyűjtöttük össze, hogy az elmúlt hónapokban mely készülékek hagyták bennünk a legnagyobb nyomot – legyen szó akár egy több százezres csúcskészülékről, vagy egy megfizethetőbb, középkategóriás modellről. Azt persze, hogy valójában melyik a legjobb mobil az adott kategóriában, szinte lehetetlen megmondani, hiszen mindenki más szempontok alapján értékel. Értelemszerűen azt figyelembe véve, hogy számára mi a prioritás, legyen szó üzemidőről, teljesítményről, kamerás képességekről vagy éppen a strapabírósságról.

Mindezek ellenére megpróbáltunk a lehető legobjektívebben a témához állni, és azt megnézni, hogy összességében mely telefonok azok, amikkel kapcsolatban a legvalószínűtlenebb a csalódás esélye. Mutatjuk az Index 2023-as telefonos toplistáját.

A legjobb csúcskategóriás mobil

A legnagyobb verseny – ahogy az lenni szokott – idén is a csúcskategóriában alakult ki, amelyben a korábban felsorolt gyártók közül mindegyik indított versenyzőt. Ezek közül megítélésünk szerint a két legsikeresebb modell a Samsung-féle Galaxy S23 Ultra és az Apple-féle iPhone 15 Pro Max lett, amelyek több területen is újítottak az elődökhöz képest. A végső trófeát azonban az Apple készülékének adjuk. Ennek oka az iPhone 15 Pro új, már titánon alapuló dizájnja, aminek köszönhetően nem csak strapabíróbb, de könnyebb is lett az új mobil, nem is kicsit.

Ugyancsak említésre méltóak a kamerás fejlesztések, a készülékkel lőtt portrék a legjobbak között szerepelnek. az új, ötszörös optikai zoomolásra képes periszkópos telefotólencse pedig ugyancsak örömmel látott addíció volt.

Az sem elhanyagolható, hogy a készülékben már az A17 Pro chip ketyeg, ami a kezdetekben ugyan okozott némi melegedéssel és teljesítmény-visszafogással járó problémát, de azokat mostanra az Apple mind kijavította – így az iPhone 15 Pro és az iPhone 15 Pro Max egyértelműen a jelenleg elérhető legnagyobb teljesítményű okostelefonok lettek. Mindezek ellenére viszont a Samsungnak sincs miért bánkódnia, amennyiben mindenképp androidos szférában nézelődik, és csúcskészüléket szeretne vásárolni, a Galaxy S23 Ultra a legjobb választás.

Azt persze ne felejtse el, hogy a híresztelések szerint a dél-koreai vállalat már jövő januárban leleplezheti a Galaxy S24-es telefonokat, így érdemes lehet kivárni a vásárlással.

Az ár-érték bajnok

Ugyancsak nagy verseny alakult ki idén a felső középkategóriában, ahol olyan készülékek szálltak harcba, mint a Honor 90 vagy a Galaxy A54. A legtöbbet azonban az elkért árért cserébe a Motorola Edge 40 Neo adta, legalábbis szerintünk. Ahogy azt tesztünkben is írtuk, a készülékben szinte minden megvan, amit egy felső középkategóriás mobiltól kívánhat. Ráadásul úgy, hogy annak ára szinte az összes versenytársénál kedvezőbb.

A 155 ezer forintos keretbe belefért a P-OLED kijelző, az optikai ujjlenyomat-olvasó, a Dimensity 7200-as lapka 12 gigabyte memóriával, valamint az 5000 milliamperórás telep is – az IP68-as por- és vízállóságról nem is beszélve. Ezeket összevetve az Edge 40 Neo egy olyan mobil lett, ami kategóriájának jelenleg a csúcsát képviseli, így azt továbbra is csak ajánlani tudjuk – kíváncsian várjuk, hogy jövőre mivel rukkol elő a hamvaiból feltámadt vállalat.

Amit csak szeretni lehet

Manapság, amikor a legtöbb mobil már 6,5 hüvelykes vagy ennél is nagyobb kijelzővel kerül fel a boltok polcaira, mindig öröm olyan készülékekkel találkozni, amelyek ennél kisebb képernyővel rendelkeznek. Ugyan igazi kompakt csúcsmobil idén nem igazán debütált – korábban az iPhone minik tartották a frontot, ám azok megszűntek –, azért bőven találtunk olyan készülékeket, amik az átlagnál kisebb kijelzővel és jobb specifikációkkal rendelkeznek.

Ide sorolható az iPhone 15, ami a versenytársakhoz képest magas indulóárának köszönhetően esett ki a versenyből, míg az Asus-féle Zenfone 10-et az anyaghasználat és a gyengébb kamerák miatt szortíroztuk ki – így az igazi győztes a lassacskán egy éves Galaxy S23 lett. A Samsung idén februárban kiadott készülékéről már akkori tesztünkben is azt írtuk, hogy szinte tökéletes mobil lett. Remek a méret, jó az anyaghasználat, megvan a csúcskategóriás teljesítmény, és a kamerákra sem lehet panasz – igaz, zoomolásban nem remekel a mobil. Induláskor hátrány volt, hogy az ajánlott fogyasztói ár az egekbe szökött, ez azonban mostanra normalizálódott – a korábbi 410 ezres indulóár helyett már 350 ezer környékén is hozzájuthat a mobilhoz. Azt ugyanakkor ez esetben sem szabad elfelejteni, hogy valószínűsíthetőleg januárban érkezik a következő, fejlettebb generáció.

És ha már az imádni való készülékeknél tartunk: a Samsung duplázni tudott, ugyanis a Galaxy Z Flip5-öt is ide soroltuk, ami belátásunk szerint jelenleg a legpraktikusabb hajlítható telefon. Végül, de nem utolsó sorban pedig a Huawei P60-at szintén szeretnénk kiemelni, legfőképp a kamerás képességei miatt, hiszen a felhasználói élmény nem a legjobb. Köszönhetően annak, hogy a Google-szolgáltatások továbbra sem érhetők el a készüléken. Ez tehát az Index 2023-as telefonos toplistája, kíváncsian várjuk, hogy 2024-ben mivel rukkolnak elő a vállalatok.

