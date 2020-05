A legfontosabb hírek a koronavírusról vasárnap

A kórház a minimális – napi 50 forintos – behajtási díjat az Indexnek írt válaszában foglaltak alapján a túlzsúfoltság megakadályozása érdekében vezette be, ha ugyanis a bent tartózkodó autók száma meghaladja a parkolóhelyek számát, akkor a szabálytalan helyen várakozók a belső betegszállítást vagy akár a mentők közlekedését is akadályoznák. A kórház válaszában azt is hozzáteszi, a kórház közeli utcákon bármikor ingyen parkolhatnak a dolgozók, ha úgy döntenek, nem akarnak naponta 50 forintot fizetni azért, hogy a kórház területén parkoljanak.

A kérdést a DK közleménye nyomán tettük fel a kórháznak, a párt ugyanis korábban azt írta, hogy nem elég, hogy a kórház Covid-osztályán dolgozók óradíja csökkent, a kevesebb pénzből még a parkolás díját is levonják az alkalmazottaiktól. A kórház hozzátette azt is, hogy "mindeddig egyetlen dolgozójuk sem tette szóvá ezt a gyakorlatot".