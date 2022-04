Will Smith igazi közellenséggé vált azt követően, hogy egy istenes pofont kevert le az idei Oscaron Chris Rocknak. A konfliktust az robbantotta ki, hogy a standupos a színész feleségének, Jada Pinkett Smithnek a betegségével kezdett el poénkodni, amit ugyan a közönség – és látszólag Will is – értékelt, ám mégis patália lett a vége. A helyzetet pedig csak még inkább bonyolította, hogy Smithnek ítélték oda a legjobb színésznek járó elismerést a gálán. A színész karriere is igencsak veszélybe került a történtek fényében, mivel nem csak a filmakadémia ítélte el őt a tette miatt, hanem az egész filmszakma nagy része – ebből is a milliókat bezsebelő Chris Rock jött ki jól.

Ám nem Will Smith az egyedüli, akinek múltbéli tette miatt kell szégyenkeznie. Hollywoodban ugyanis szép számmal találni olyan hírességeket, akiknek csorbát ejtettek a hírnevén, és sok időbe telt, amíg újra fel tudták küzdeni magukat az élvonalba. Már ha sikerült nekik tisztára mosni a nevüket.

Kevin Spacey

A Kártyavár színésze azt követően vált kegyvesztetté, hogy 2017-ben Anthony Rapp azzal vádolta meg, miszerint 1986-ban, amikor ő még csak 14 éves volt, megpróbálta elcsábítani őt. Bár Spacey úgy nyilatkozott, hogy nem emlékszik ilyen esetre, bocsánatot kért, ha esetleg helytelenül viselkedett. Rapp mellett Richard Dreyfuss fia, Harry is azt állította, hogy a színész fogdosta őt, sőt egyenesen szexuális ragadozónak írta le, ám Spacey ügyvédje ezen vádakat is visszautasította. A sornak itt még nincs vége, több másik ügyben is érintett lett a színész. Köztük egy bostoni tévés 18 éves fiának a zaklatásával is meggyanúsították, de ezen eljárást megszüntették, ahogy egy másik keresetet is ejtettek.

A történteknek köszönhetően Spacey-t kivágták a Kártyavár sorozatból, ahogy A világ összes pénze című filmből is, utóbbiban Christopher Plummer vette át a szerepét. Ugyan a Netflixen is megjelent volna egy produkció Gore Vidal író életéről, amelyben Spacey is szerepelt volna, ám innen is kivágták. 2018-ban a jótékonysági szervezete szintén lehúzta a rolót, illetve 2021 őszén két cégének 31 millió dolláros kártérítést kellett kicsengetnie, mivel a szexuális zaklatással vádolt színész megsértette a Netflix irányelveit – írja a Page Six.

Spacey karrierének így jól láthatóan befellegzett, azonban a közeljövőben újra feltűnik majd egy produkcióban, a The Man Who Drew God című olasz filmben. A pereskedésnek még nincs vége, Anthony Rapp és Kevin Spacey október 4-én csap majd össze a bíróságon, hogy kiderüljön, valóban zaklatást követett-e el a színész, vagy csak egy újabb meghurcoltatásnak vagyunk szemtanúi.

James Franco

Az ünnepelt színészt egy szempillantás alatt ítélte el a filmvilág, amikor 2014-ben kiderült, hogy egy New York-i színháznál megkörnyékezett egy brit lányt, akitől megkérdezte, elmúlt-e már 18 éves, illetve hogy melyik szállodában szállt meg, mert ő is kérne ott egy szobát. Franco a későbbiekben azt nyilatkozta, hogy megtanulta a leckét, ám négy évre rá újabb botrány jött. A színész Studio 4 nevű színitanodájának öt növendéke ugyanis azt nyilatkozta, hogy Franco visszaélt a hatalmával és kizsákmányolta őket szexuálisan. Ketten be is perelték őt, több mint 2,23 millió dolláros kártérítést kellett kifizetnie.

Bár a vádak igen súlyosak, még ennek ellenére sem vágták ki Francót a Fülledt utcák című HBO-sorozatból, és továbbra is játszhatott benne, sőt rendezőként és producerként is foglalkoztatták. Seth Rogennél azonban betelt a pohár és kijelentette, hogy többé nem hajlandó együtt dolgozni vele, holott 20 éven át együttműködtek. A Fülledt utcák befejezése óta pedig nem is lehetett nagyobb szerepben látni Francót. 2021 telén ugyanakkor a Sirius XM rádióadó egyik műsorában elismerte, hogy lefeküdt az egykor még színitanodájába járó diákokkal. Sőt, arról is beszámolt, miszerint alkohol- és szexfüggőséggel küzdött, és minden barátnőjét megcsalta, ám ezen korszakának az vetett véget, hogy összejött jelenlegi barátnőjével, Isabel Pakzaddal.

Marilyn Manson

Az itt felsorakoztatott hírességek közül talán Manson ment át a legnagyobb Canossa-járáson, akit még 2018-ban vádolt meg a Westworld színésznője, Evan Rachel Wood, hogy fizikailag, lelkileg és szexuálisan is bántalmazta őt a zenész. Wood felszólalása után egyéb nők is jelentkeztek, akiknek szintén viszonyuk volt Mansonnal, és hasonlón mentek keresztül. Négy áldozat be is perelte az énekest, ám ő már a kezdetektől fogva minden vádat tagadott, ahogy most is teszi. Wood megpróbáltatásairól egyébként egy dokumentumfilm is készült, a Phoenix Rising, amely megtekinthető az HBO Maxon.

A botrány miatt lemezkiadója megvált Mansontól, kivágták az American Gods és a Creepshow című sorozatokból, ahogy a menedzsere is cserben hagyta. Az énekest egyébként idén még Grammy-díjra is jelölték a Kanye Westtel való közreműködésüknek köszönhetően, ám végül nem kapták meg az elismerést – bár ennek sokan örültek.

Bár Manson házában 2021 végén házkutatást tartottak és több tárgyat is lefoglaltak, ám arról nem lehet tudni, hogy áll éppen az ügy. Az énekes mindent tagad az ellene felhozott vádakból, és válaszul ő is beperelte Evan Rachel Woodot rágalmazás miatt.

Chrissy Teigen

John Legend felesége talán az, akiről a legkevésbé hinné el bárki is, hogy korábban kétes ügybe keveredett. Teigent még Courtney Stodden vádolta meg azzal, hogy 2011-től zaklatta őt. Ekkor ment hozzá ugyanis az akkor 16 éves Stodden a nála 51 évvel idősebb Doug Hutchinsonhoz. A nő elmondása szerint Teigen többek között privát üzenetben támadta, többek között azt írta neki, alig várja, hogy meghaljon. Stodden mellett azonban Michael Costello divattervező és Farrah Abraham realitysztár is azt állították, hogy megfélemlítette őket Teigen.

Teigen a történtek miatt lemondott az Én még sosem című Netflix-sorozat narrálásáról, ahogy a Kris Jennerrel tervezett közös projektjük sem jött össze. Sőt, a Bloomingdale's sem tervezett együttműködni a továbbiakban vele, ahogy a Macy's polcairól is eltűntek a termékei. Bár a későbbeikben bocsánatot kért a viselkedéséért, amit Stodden el is fogadott – bár kétkedve –, illetve egy ideig nem is volt jelen a közösségi médiában. De nem kell aggódni, már visszatért, és sokat tanult az esetből. Legalábbis ezt állítja.

J. K. Rowling

A Harry Potter-könyvek írója az utóbbi időben több kijelentésével is kihúzta a gyufát. Először amiatt, mert transzfób megjegyzéseket tett, bár ezt követően próbált tiszta vizet önteni a pohárba, de nem sikerült. Fellázadtak a rajongók, akik óriásit csalódtak az írónőben. Volt, aki azt írta, hogy a kötetek tartották benne a lelket, ám Rowling kijelentése után már inkább úgy érzi, hogy arcon köpték. Sőt, voltak olyan fanok, akik a Roxforttal kapcsolatos tetoválásaikat is eltávolíttatták. Rowling legutóbb azzal kapcsolatban került be a köztudatba, hogy Putyin kiállt mellette, mondván a nyugatiak ugyanúgy próbálták ellehetetleníteni őt is, mint most Oroszországot.

Az írónő körüli botrányok eljutottak a Harry Potter-filmek szereplőihez, Daniel Radcliffe-hez, Emma Watsonhoz és Rupert Grinthez, akik mind bírálták Rowlingot a megjegyzései miatt. Nem véletlen talán az sem, hogy a legelső Harry Potter-film megjelenésének 20. évfordulója miatt kidobott Visszatérés Roxfortba film elkészültében sem kívánt szerepet vállalni. Míg a színészek, rendezők, producerek mind részt vettek a produkcióban, addig Rowlingról archív felvételek alapján vágtak össze jeleneteket.

Bár a pénztárcájára egyáltalán nem volt kihatással a botrány, mivel egyre csak nő a vagyona. Ez többek között köszönhető annak, hogy annak ellenére, hogy a Harry Potter-filmekből már nem készítenek többet, ám az univerzum előzményét bemutató Legendás állatok-részeknek – amelyből elméletileg öt lesz, a harmadik pedig április 14-től megtekinthető a mozikban – Rowling a producere és társ-forgatókönyvírója is, ami nem kevés bevételt jelent a számára.

