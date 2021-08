Megközelítette a 39 milliót a koronavírus elleni vakcinával beoltott oroszok száma – jelentette be az orosz egészségügyi miniszter egy tanácskozáson csütörtökön, amelyen Vlagyimir Putyin elnök is részt vett – számolt be az MTI.

Egy hét alatt négymillióval nőtt, és elérte a 38,9 milliót a beoltottak száma – mondta Mihail Murasko szakminiszter.

Oltóanyagból nincs hiány, eddig mintegy 55 millió adag került polgári forgalomba – tette hozzá, arra sürgetve az embereket, hogy lehetőleg még az influenzajárvány előtt essenek túl az oltáson.

Oroszországban a járványhelyzet stabilizálódik, a fertőzöttek számának növekedése csökken, de így is mintegy 196 ezren szorulnak kórházi kezelésre.