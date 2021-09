A szlovák oktatásügyi miniszter, Branislav Gröhling nyomatékosította, hogy akár a tiszti főorvossal is felvenné a harcot az iskolák nyitva tartása érdekében, azonban a koalíciós partnere, Igor Matovic pénzügyminiszter aggályosnak tartja és „rendkívül veszélyesnek” nevezte a jelenléti oktatást – adta hírül az Új Szó.

Az iskoláknak nyitva kell tartaniuk, és nyitva is maradnak. Olyan járványügyi szabályokat vezettünk be, amelyek ezt lehetővé teszik. Csak hogy tiszta vizet öntsünk a pohárba, semmi esetre sem adom majd az aláírásomat az iskolák tömeges bezárásához

– hangsúlyozta Branislav Gröhling, akinek a szavait megerősítette, és támogatásáról biztosította Elena Prokopová, az egészségügyi tárca szakértője, aki kifejtette, hogy az iskolák jelenleg teljesen más helyzetben vannak, mint egy évvel ezelőtt.

A lakosság egy része be van oltva, sokan át is estek a fertőzésen, miközben már jóval több információnk van a vírus terjedéséről is