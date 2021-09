A koronavírus delta variánsának terjedése miatt számos cég kényszerült az Egyesült Államok központjának számító New Yorkban arra, hogy ismételten elhalassza alkalmazottjai visszatérését a munkahelyekre – adta hírül az MTI.

Az üzleti ágazat jelentős része korábban a szeptember 7-ét (a szeptember első hétfőjén esedékes munka ünnepét követő napot) jelölte meg annak az időpontnak, amikor a hivatalnokok nagy része visszatérhetett volna a munkahelyére a tervek szerint. A jelenlegi adatok fényében viszont úgy tűnik:

ez a terv nagyon távoli marad.

A Patnership for New York City nevű szervezet augusztus végén közzétett közvélemény-kutatása szerint a több mint egymillió manhattani irodai alkalmazott csupán 23 százaléka járt be a munkahelyére.