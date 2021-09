A becslések szerint tavaly világszerte 703 000 ember vetett véget az életének, ami meghaladja a szokásos számot és ennek oka a koronavírus-járvány okozta depresszió lehet – tájékoztat róla a Pannon RTV.

A legtöbben 50 éves koruk előtt jutnak el odáig, hogy öngyilkosok legyenek, ők adják a öngyilkosok 58 százalékát. Természetesen fiatalabbaknál is véget vetnek az életüknek, a 15 és 29 év közötti embereknél ez a negyedik vezető halál ok. A férfiaknál kétszer olyan magas az öngyilkossági arány, mint a nőknél. Magyarország mindig élen járt az öngyilkosságok számában, de a szomszédos Szerbiában is magas ez a szám, 2020-ban 895 ember követett el öngyilkosságot, ebből 682 férfi és 213 nő.

Az öngyilkosság figyelmeztető jelei a reménytelenség, a csapdába esés, a szorongás, a társadalomból való kivonulás (a barátok és a család elkerülése), a harag, a bosszúvágy, a meggondolatlan viselkedés, a fokozott alkohol- vagy kábítószer-használat, alvásképtelenség, illetve állandó alvás és drámai hangulatváltozások. A koronavírus-járvány okozta munkanélküliség, bizonytalanság, áruhiány, a szociális élet hiánya mind mind ezt erősítette.

Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123, vagy 06 80 820 111 telefonszámot! Kérjük, olvassa el ezt az oldalt! Amennyiben másért aggódik, ezt az oldalt ajánljuk figyelmébe.