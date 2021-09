A koronavírusos esetek számának emelkedése miatt visszalépett a decemberi hétcsapatos klubvilágbajnokság megrendezésétől a Japán Labdarúgó-szövetség – adta hírül az MTI.

A Kyodo japán hírügynökség már szerdán is arról írt, hogy az illetékesek döntése mögött nemcsak a növekvő esetszám, hanem gazdasági okok is húzódnak, mivel az óvintézkedések miatt csak korlátozottan engedhetnek be nézőket a mérkőzésre.