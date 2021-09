Ed Sheeran, Billie Eilish és Elton John is fellépett a Global Citizen nevű 24 órás koncerten, amelyet azért rendeztek, hogy a vakcinaelosztás egyenlőtlenségére, a klímaváltozásra és az éhezésre hívják fel a figyelmet.

A koncertet Elton John nyitotta meg, aki Párizsban, az Eiffel-torony előtt lépett fel. Ugyaninnen jelentkezett be Ed Sheeran és a Black Eyed Peas is, Billie Eilish viszont New Yorkból zenélt, akárcsak Jennifer Lopez és a Coldplay.

A rendezvényen a zenészek mellett politikusok és más közéleti szereplők is részt vesznek, így a zenét néha az ő felszólalásaik szakítják meg. Harry herceg és Meghan Markle például amellett emeltek szót, hogy a koronavírus elleni vakcinákhoz való jogot kezeljék úgy, mint az alapvető emberi jogokat.

Ez volt az a rendezvény is, ahol Emmanuel Macron francia elnök bejelentette, hogy dupla annyi vakcinát küldenek a fejlődő országokba, mint amennyit eddig terveztek.

A koncertet itt lehet követni: