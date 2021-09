Iaşi-ban sorban álltak éjjel a mentők a súlyos betegekkel a kórház épülete előtt – írja a Főtér. Az orvosok attól tartanak, hogy olyan helyzet állhat elő, mint Olaszországban és Spanyolországban fordult elő az első hullám idején.

A hatóságok és a járványszakértők már régóta figyelmeztetnek, hogy túl alacsony az átoltottság Romániában. Most szembesülnek vele a rekordidő alatt megtelt kórházak dolgozói, hogy addig romolhat a helyzet, hogy az ágy- és orvoshiány miatt nem tudnak minden beteget ellátni.

Az iaşi fertőzőkórházban éjjel az ügyeletes orvosok nyolcvan beteget vizsgáltak meg, a páciensek felét be is utalták a kórházba. Florin Roşu orvos-igazgató elmondta: a súlyos betegek 99 százaléka nem oltatta be magát.

Más kórházakban sem jobb a helyzet, nem maradt szabad ágy az intenzív osztályon, és bővítésre sincs lehetőség – közölte Vasile Cepoi, a Iaşi megyei Közegészségügyi Igazgatóság vezetője. Szerinte ha a lakosság nem tartja be az óvintézkedéseket és továbbra is elutasítja az oltást, ugyanolyan helyzet állhat elő, mint az előző járványhullámok idején Olaszországban vagy Spanyolországban.