Elvesztette a gyermekét az az idahói nő, aki koronavírussal fertőződött meg – írja a FOX News. Kimberly Rangel korábban nem volt beoltva, a családja most a példáján keresztül szeretné arra buzdítani a várandós anyákat, hogy aki teheti közülük, oltassa be magát.



Az amerikai portál beszámolója szerint az eset Boise külvárosában történt. A terhes nő először kómába esett, majd szövődmények léptek fel. Miután sikerült felébreszteni, akkor közölték vele az orvosok a szörnyű hírt.



Az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC) korábban többször hangoztatta már, hogy a várandós kismamák közül különös veszélyben vannak azok, akik még nem oltatták be magukat, mivel olyan nem várt szövődmények alakulhatnak ki a fertőzés révén náluk, amiket oltással könnyen el lehetne kerülni.