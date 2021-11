Csütörtökön, az év 11. hónapjának 11. napján, 11 óra 11 perckor kezdetét vette a kölni karnevál. Annak ellenére is, hogy Németországban sosem látott szinten van a fertőzöttek száma, az utóbbi 24 órában is 50 ezer új esetet jelentettek be az egészségügyi hatóságok.

Mi teljesen védve vagyunk

– mondta az egyik, Hollandiából érkezett látogató, hozzátéve, hogy a szabályozások szerint csak a beoltottak vehetnek részt az eseményeken.

A karnevált tavaly a koronavírus-járvány miatt elhalasztották, idén azonban ellepték az utcákat az emberek:

11.11 Uhr. Die Menge an der Zülpicher Straße feiert. pic.twitter.com/8svyjMaCPs — Kölner Stadt-Anzeiger (@KSTA) November 11, 2021

Németországban egyébként pont egy „beltéri karnevál” miatt terjedt el gyorsan a vírus 2020 elején, ezt utólag a tudósok részletesen is megvizsgálták.

(via The Guardian)