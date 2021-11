Az Európai Unión belül lakosságarányosan Romániában és Bulgáriában mérték a legdurvább halálozási arányokat az utóbbi időben. A két országban mért magas halálozási arányt az alacsony átoltottság magyarázza: Romániában 34,3 százalék, Bulgáriában 22,8 százalékos az átoltottság, ami jóval alacsonyabb az uniós 65,2 százalékos átlagos átoltottságnál.

Minden nap meghal egy falunyi lakos Romániában. Mennyi lesz ez egy hét vagy egy hónap múlva? Egy nagyobb falunyi? Egy városnyi? Mikor lesz ennek vége?

– panaszolta Catalin Cristoiu, a Bukaresti Egyetem kórházának igazgatója. Kifejtette: a helyzet azért ennyire súlyos, mert a lakosság jelentős része „nem volt képes megérteni, hogy szükségük van az oltásra”.

Cristoiu hozzátette azt is, hogy a kórházban állandóan tele van a halottasház (emiatt már egy ideje környéken található kápolnákba, egyházi halottasházakba szállítják a betegeket). Azt viszont már Maria Sajin, a kórház halottasházának vezetője mondta el, hogy a halottak közt 20-25 éves fiatalok is vannak „Ők sem értik meg, hogy be kell adatni az oltást, mert nincs gyógyszer” – fogalmazott.

A helyzet Bulgáriában sem jobb. Ivan Poromanski, egy szófiai kórház igazgatója egyenesen azt mondta, hogy

az intenzív osztályon kezelt koronavírusos betegek 90%-a meghal, és óriási többségük nincs beoltva.

Romániában szerdán 405 halottat jelentettek a hatóságok, Bulgáriában pedig hétfőn mértek negatív rekordot 334 halottal.

(via The Guardian)