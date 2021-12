Rájöttek, hogy másképp fertőz az omikron-variáns

Január 4-ig adott határidőt oltatlan dolgozóinak az amerikai Intel, hogy felvegyék a koronavírus elleni vakcinát, vagy a kötelező oltás alól mentességet kérjenek hivatalos formában a vállalattól.

December 7-én jelentette be a cég HR-vezetője, Christy Pambianchi, hogy 2022. január 4-ig az oltatlan munkavállalóknak kötelező lesz hivatalos formában benyújtani egy kérvényt, melyben egészségügyi vagy vallási okokkal igazolni tudják, miért nem veszik fel a vakcinát. A cég a beérkezett kérvényeket 2022. március 15-ig mérlegeli, írja a Verge. Az oltatlan munkavállalóknak addig is kötelező heti rendszerességgel tesztet végezni, akkor is, ha otthonról dolgoznak.

A decemberi bejelentésben nem szerepelt, hogy mi lesz azokkal, akik nem oltatják be magukat és nem is indokolják döntésüket a cégnek. Most közölte az Intel, hogy április 4-től fizetés nélküli szabadságra küldik ezeket a dolgozókat, ugyanakkor a cégtől nem küldik el őket. A kötelező szabadságra küldötteknek egészségügyi ellátást a szabadság alatt is biztosít a cég.

Az Intel döntése eleget tesz az amerikai elnök, Joe Biden szeptemberi meghatalmazásának, mely szerint a száz főnél több munkavállalót foglalkoztató cégeknek kötelezővé kell tenniük a koronavírus elleni védőoltást, vagy heti szinten tesztelniük kell dolgozóikat. Biden rendeletének alkotmányosságát jelenleg is vizsgálja több szövetségi bíróság.

Hasonlóan az Intelhez, a Google is fizetetlen szabadságra küldi oltatlan dolgozóit. Január 13-tól kezdődően a Google ugyanakkor csak harminc napra, utána pedig akár el is bocsáthatja a munkavállalóját, ha az nem veszi fel a harminc nap leteltével sem az oltást. A Microsoft és a Facebook egyelőre nem helyezett hasonló retorziót kilátásba, de minden dolgozójukat kérik azok a cégek is, hogy az irodák újranyitása előtt vegyék fel az oltást. Az Apple nem vezetett be kötelező oltást, ugyanakkor dolgozóit nem is hívja vissza az irodákba, és kötelező jelleggel tesztelteti.