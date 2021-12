Franciaországban betiltják a kültéri rendezvényeket szilveszterkor azért, hogy ne teljenek meg fertőzöttekkel a kórházak – jelentette be Jean Castex miniszterelnök szombaton.

Mindenkit arra kérek, hogy találjon más módot az ünneplésre a nagy rendezvények helyett

– kérte televíziós bejelentésében a kormányfő. Hozzátette: a regionális önkormányzatok be fogják tiltani a spontán bulikat is és arra fogják kérni a városokat, hogy most tüzijáték se tartsanak újévkor.

Franciaországban egyébként decemberben már bezárták az összes szórakozóhelyet, a bárok viszont még nyitva maradhattak. Januártól viszont egy másik módosítás is jön majd: akkortól kezdve kizárólag a beoltottak léphetnek majd be a bárokba, éttermekbe, kulturális helyekre, sőt még néhány egészségügyi intézménybe is, a negatív teszt ehhez már nem lesz elég.

Nem elfogadható, hogy a franciák közül egy kisebbség elutasítja az oltást, és ezzel az egész országot, illetve azoknak a franciáknak a mindennapos életét veszélyezteti, akik a többséget alkotják és akik a pandémia kezdete óta követik és elfogadják a szabályokat

– mondta erről Castex.

Franciaországban már több száz omikron-variánsos esetet tartanak számon. Ettől függetlenül szombaton az omikronra hivatkozva teljesen lezárták a beutazást az Egyesült Királyságból. Jean Castex a variánsról azt mondta: úgy kalkulálnak, hogy az omikron jövő év elején dominánssá várhat az országban.

(via Bloomberg)