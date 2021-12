Az előző hétvégén megnyitottak a síközpontok Szlovákiában, december 25-étől kezdve pedig a szálláshelyek is kinyithatnak majd az országban.

A sípályákon a felvonók és a zárt felvonók is megnyíltak a beoltott vendégek előtt. A szálláshelyeken viszont a nyitás után az oltási igazoláson kívül egy negatív PCR-tesztre vagy antigéntesztre vagy a helyszínen elvégzett gyorstesztre is szükség lesz. A szabály a 12 év alatti gyermekekre is vonatkozik.

A Szlovákiába való belépéshez – minden 12 év és 2 hónapnál idősebb személyt – regisztrálni kell az eHranica nevű rendszerben, majd a beutazáskor be kell mutatni a védettségről szóló digitális vagy papír alapú igazolást.

A magyarországi sípályáknak egyébként meglepően nagy volt a forgalma a koronavírus-járvány idején. December elején, amikor viszonylag sok hó esett néhány nap alatt már megindult egy kisebb roham feléjük.

(via Pénzcentrum)