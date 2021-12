Oltási akciónapok indultak vasárnap Szlovéniában, az egész ország területén előzetes regisztráció nélkül lehet felvenni valamelyik koronavírus elleni vakcina egyik adagját.

Az egészségügyi minisztérium által indított Fogjunk össze, biztonságosan és egészségesen az újévben elnevezésű oltási kampányban az önkormányzatok, az egészségházak, a kórházak, a polgári védelem, a tűzoltóság és a közegészségügyi intézetek közösen vesznek részt. A védőoltást fel lehet venni síközpontokban, de templomokban is mise után. Minden régióban kijelöltek egy olyan oltóközpontot is, amely a nap 24 órájában működik. Az akció péntekig tart, a tárca pedig abban bízik, hogy ezzel fel tudják gyorsítani az oltási kampányt, amely az elmúlt időszakban veszített lendületéből. Janez Jansa kormányfő levélben szólította fel az állampolgárokat arra, hogy legyenek szabadok, de felelősségteljesek és szolidárisak is egyben.

Oltassuk be magunkat, hogy ebben a Covid–19 járvány elleni harcban összekapcsolódjunk és együtt legyünk

– írta levelében, amelyet minden állampolgár postán megkapott.

Szlovéniában a hét elején mutatták ki a koronavírus omikron-variánsát. Az új vírustörzzsel megfertőzöttek száma azóta tízre emelkedett. Vasárnapra 767 új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak az országban, és a fertőzés következtében 13 beteg halt meg. Kórházban 701 beteget ápolnak, közülük 214-en vannak intenzív osztályon. A valamivel több mint kétmillió lakosú országban eddig 1 241 641-en kaptak védőoltást, közülük 1 178 638-an már a második adagot is felvették.

(via MTI)