A Citigroup január 14-étől kezdve fizetetlen szabadságra helyezi, a hónap végén pedig kirúgja oltatlan alkalmazottait az Egyesült Államokban.

A pénzintézet már tavaly októberben jelezte, hogy kötelezővé fogják tenni az oltást. A mostani döntés alól kizárólag azok mentesülnek, akik igazolni tudják, hogy valamilyen egészségügyi vagy vallási okból kifolyólag nem vehetik fel a vakcinát, ezeket az eseteket egyénileg fogják elbírálni.

A Citigroup ezzel az első nagyobb pénzintézet lesz a Wall Streeten, amely bevezeti a vakcinakötelezettséget, és ki is rúgja a munkavállalóit, ha ezt nem teljesítik. Rajtuk kívül már a Wall Street más pénzintézetei – a Goldman Sachs, a Morgan Stanley és a J. P. Morgan – is különleges intézkedéseket vezettek be az oltatlan alkalmazottakkal szemben. Ezek a cégek azonban egyelőre megelégedtek azzal, hogy home office-ba helyezték az érintetteket, a kirúgásig még nem mentek el.

A Citigroup a döntést elsősorban azzal indokolta, hogy meg kell felelniük a „nagy és fontos” partnerük, az amerikai kormányzat egyik előírásának, amely szerint a kormánnyal szerződésben lévő, 100-nál több főt foglalkoztató cégek alkalmazottainak be kell oltatniuk magukat. Ennek a rendeletnek a jogszerűségét egyébként még vizsgálja az Egyesült Államok legfelsőbb bírósága (SCOTUS), mivel a szabályozás által érintett cégek közül többen tiltakoztak.

A Wall Streeten kívül már több amerikai nagyvállalat (például a Google és a United Airlines) is döntött az oltatlanok kirúgásáról vagy fizetetlen szabadságra küldéséről.

(via Reuters)