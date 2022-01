Romániában az erdélyi megyeszékhelyek többsége után szerdán Bukarest is az úgynevezett vörös zónába, azaz a legfertőzöttebb zónába került, miután itt is meghaladta a lakosság három ezrelékét az előző két hétben diagnosztizált koronavírus-fertőzések aránya. E küszöbérték felett további korlátozások lépnek életbe, és bezárnak azok az iskolák, ahol alacsony a tanári kar átoltottsága. A megyeszékhelyek közül Kolozsváron a legmagasabb, 6,5 ezrelékes a kéthetes fertőzöttségi ráta, de Brassó, Nagyvárad, Temesvár, Nagyszeben, Gyulafehérvár, Szatmárnémeti, Csíkszereda, Déva és Arad is átlépte már a háromezrelékes küszöböt.

Bukarestben szerdán elérte a lakosság 3,3 ezrelékét az utóbbi két hétben megfertőződött lakosok aránya, így a fővárosban is – az ország másik negyven városához hasonlóan – már csak befogadóképességük harminc százalékát kihasználva, legkésőbb 22 óráig működhetnek a vendéglátóhelyek, a színházak, a mozik, a sportlétesítmények és az egyéb rendezvénytermek, amelyekbe csakis Covid-igazolvánnyal, egészségügyi maszkban, egymástól biztonságos távolságot tartva léphetnek be az emberek. A háromezrelékes fertőzöttségi ráta felett online oktatásra kell áttérni azokban az iskolákban, amelyekben a pedagógusok kevesebb mint hatvan százaléka oltatta be magát. Az oktatási miniszter szerint Bukarest mintegy háromszáz iskolájából legalább 55-öt be kell zárni a tanári kar alacsony átoltottsága miatt.

Romániában szerdán 8600 új fertőzésről számolt be a stratégiai kommunikációs törzs (GCS); ez több mint kétszerese az utóbbi két hét átlagának. Az utóbbi 24 órában 44 fertőzött hunyt el, ami a kéthetes mozgóátlag másfélszerese. Az utóbbi egy hétben 35 százalékkal nőtt az egészségügyi rendszerre nehezedő nyomás, szerdán 3063 koronavírusos fertőzöttet ápoltak kórházban, közülük 417 súlyos esetet intenzív terápián. A 19,3 millió lakosú országban az utóbbi 24 órában lépte át a nyolcmilliós küszöböt a beoltottak száma, ami a beoltható 12 év feletti lakosság 47,3 százalékát jelenti. Az oltási hajlandóság azonban az ötödik hullám meredeken felfelé ívelő járványgörbéje ellenére nem igazán emelkedett, továbbra is naponta átlagosan alig hatezerrel nő a beoltottak száma.

